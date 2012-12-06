У побережья Нидерландов затонуло судно Baltic Ace: погиб украинец

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, флаг судна – Багамские острова, оператор – Греция.

На борту судна находились 24 члена экипажа.

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В настоящий момент известно о 13 спасенных членах экипажа, 4-х погибших и 7-ми пропавших без вести. Один из погибших – гражданин Украины. Информация о принадлежности к гражданству Украины других членов экипажа проверяется. В настоящее время продолжается спасательно-поисковая операция, которую осуществляет береговая охрана Нидерландов.

Дело находится на особом контроле МИД Украины и в Посольствах Украины в Греции и Нидерландах.