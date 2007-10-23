Порошенко называет стабильность Оранжевой коалиции «чрезвычайно хрупкой»

Глава наблюдательного совета Национального банка Украины считает, что стабильность Оранжевой коалиции является «чрезвычайно хрупкой».

В интервью Радио СвободаПетр Порошенко сказал, что, по его мнению, сегодня повторяются ошибки 2006 года. «Когда, вместо того, чтобы, например (в проведении переговоров) принимали участие большинство политических сил, (в частности с самого начала принимал участие Блок Литвина в переговорах), дать шанс Оранжевой коалиции расшириться и иметь более стабильную конструкцию, которая бы не зависела от воли одного, двух ли, трех депутатов ли, – опять почему-то увлеклись распределением должностей, должностей на всех не хватило – это повлияло на стабильность коалиции», – утверждает Петр Порошенко, бывший депутат и секретарь СНБОУ.

По его словам, «стабильность этой коалиции в 228 голосов является чрезвычайно хрупкой».

Неделю тому назад представители БЮТ и «Нашей Украины-Народной самообороны» обнародовали текст коалиционного соглашения.

Это программа совместных действий и перечень законопроектов, которые они обещают принять.

По результатам внеочередных выборов, в парламент прошли 5 политических сил: Партия регионов, БЮТ, «Наша Украина-Народная самооборона», коммунисты и Блок Литвина.

Президент заявил, что поддерживает намерение демократических сил сформировать большинство в Верховной Раде и поддержит кандидатуру премьера, которую предложит парламентская коалиция.

По Конституции, парламентское большинство из депутатских фракций должно быть окончательно сформировано на протяжении месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады.

Общее количество депутатов во фракциях, которые решили войти в состав коалиции, не может быть меньше 226.

Между тем ЦИК приостановил публикацию окончательных результатов выборов до решения Высшего админсуда относительно законности действий ЦИК во время установления результатов внеочередных выборов.

Рассмотрение дела Высший административный суд начал 22 октября.