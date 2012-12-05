Политолог: Россия рискует, если будет судиться с Украиной из-за недобора газа

Такое мнение политолог высказал в среду, 5 декабря, во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности в ближайшее время выяснения отношений между Украиной и Россией в судах из-за недобора газа.

«Мяч на поле России по судебному конфликту. Но, я думаю, Россия спешить не будет», - сказал Фесенко. Он отметил, что сейчас стороны лишь пугают друг друга, и все это пока находится в стадии информационной войны. «Россия не будет сразу прибегать к каким-то судебным искам из-за того, что россияне чувствуют, что есть определенные риски, хотя на основании соглашения 2009 года у них много юридических аргументов», - сказал Фесенко.

Политолог отметил, что Россия не захочет раскрывать ряд коммерческих интересов, а в рамках судебного выяснения это придется делать. «Лучше будет найти компромисс. Скорее всего, Россия будет угрожать этой темой, или может быть ситуация локальных исков, а не масштабных... Однако, думаю, эта тема не будет закрыта в ближайшее время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина в ближайшие годы намерена покупать у России не более 20 млрд кубометров газа в год.

26 ноября Ю.Бойко сказал, что Украина уже проинформировала Россию о намерении в 2013 году снизить импорт российского газа до 18 млрд кубометров с 27,5 млрд кубометров в текущем году. Однако официальной заявки на закупку следующего года 18 млрд кубометров газа «Нафтогаз» еще не подал.

Российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Справка УНИАН. Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие «бери или плати», которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41600000000 кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» предусматривает штрафные санкции в случае закупки газа ниже минимального объема.