Жертва ДТП с Кинахом утверждает, что никакой помощи от него не получила

О новых подробностях недавнего ДТП на Обуховской трассе рассказывает ТСН. "Фольксваген" нардепа Анатолия Кинаха зацепил "Опель", вылетел на обочину и протаранил забор санатория Конча-Заспы. В "Фольксвагене" был народный депутат Анатолий Кинах с дочерью, помощником и водителем. У дочери политика - синяк, а у помощника нардепа - ушиб поясницы. Пожилой мужчина в "Опеле" получил сотрясение мозга. Он и сейчас в больнице. Потерпевшая сторона настаивает, что депутатская машина не остановилась на красный сигнал светофора. По словам самого Кинаха, он распорядился помочь пострадавшему водителю. Однако его семья сообщила ТСН, что никакой помощи не получила и на связь с ними никто от депутата не выходил.