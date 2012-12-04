Круглый стол «УКРАИНА И ЕС: ЕСТЬ ЛИ СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ?»
6 декабря (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНА И ЕС: ЕСТЬ ЛИ СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Оправдает ли Украина ожидания ЕС?
2. Насколько вероятно расширение ЕС в ближайшие годы?
3. Перспектива подписания и последствия для Украины Договора об ассоциации.
4. Зачем украинцам биометрические паспорта?
5. Как повлияет на Украину возможный кризис еврозоны?
6. Как долго Украина сможет не вступать в Таможенный союз?
Участники круглого стола:
- БОРИС ТАРАСЮК, народный депутат Украины («НУ-НС»), глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции;
- ДМИТРИЙ ВЫДРИН, директор Европейского института интеграции и развития;
- ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, народный депутат Украины («НУ-НС»);
- АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества;
- Представитель Партии регионов.
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
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