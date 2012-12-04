6 декабря (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «УКРАИНА И ЕС: ЕСТЬ ЛИ СОВМЕСТНОЕ БУДУЩЕЕ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Оправдает ли Украина ожидания ЕС?

2. Насколько вероятно расширение ЕС в ближайшие годы?

3. Перспектива подписания и последствия для Украины Договора об ассоциации.

4. Зачем украинцам биометрические паспорта?

5. Как повлияет на Украину возможный кризис еврозоны?

6. Как долго Украина сможет не вступать в Таможенный союз?

Участники круглого стола:

- БОРИС ТАРАСЮК, народный депутат Украины («НУ-НС»), глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции;

- ДМИТРИЙ ВЫДРИН, директор Европейского института интеграции и развития;

- ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, народный депутат Украины («НУ-НС»);

- АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества;

- Представитель Партии регионов.

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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