Ивано-Франковский горсовет просит переименовать улицу Энгельса в Черкассах

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горсовете, об этом говорится в обращении к городскому председателю города Черкасс Сергею Одаричу и в Черкасский городской совет, которое приняли вчера франковские депутаты.

«Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, обращаемся к вам по многочисленным просьбам общественных деятелей, ученых и представителей интеллигенции Черкасского края и города Черкасс с предложением достойно отметить 75-ю годовщину со дня рождения Героя Украины Вячеслава Чорновила на его Родине», - говорится в документе.

Депутаты Ивано-Франковского горсовета напоминают, что 24 декабря 2012 года все национально сознательное украинское общество будет отмечать 75-ю годовщину со дня рождения В.Чорновила, с именем которого неразрывно связана история Черкасского края. В.Чорновил родился 24 декабря 1937 года в селе Ерки Катеринопольского района Киевской области (сейчас Черкасская область).

Депутаты напоминают, что именем В.Чорновила названы улицы в 14 областных центрах Украины, а в Черкассах такой улицы нет.

«В Ивано-Франковске улица Вячеслава Чорновила названа сразу же после трагической смерти украинского политического деятеля, - напомнили депутаты. - Также в Ивано-Франковске, как и в других городах Украины, есть бюст выдающемуся украинцу, его память глубоко почитается и хранится всей общиной города».

«Обращаемся к вам с просьбой услышать голос общины города Черкасс и принять соответствующее решение о переименовании улицы Энгельса в городе Черкассы в улицу Героя Украины Вячеслава Чорновила, как того требует историческая справедливость», - говорится в обращении депутатов Ивано-Франкрвского горсовета к черкасским коллегам.