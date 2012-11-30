Соратники Луценко поехали разбираться с начальством Менской колонии

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Владимир Арьев.

“Приехали мы с Юрием Стецем и Владимиром Филенко в Менскую колонию, а начальник удрал в Чернигов, даже кабинет опечатал. Но в Чернигове его поймали Виктор Уколов, Андрей Павловский и Юра Грымчак. Все вместе теперь едут сюда”, - цитирует УНИАН.

В.Арьев заметил, что депутаты требуют от руководства колонии восстановить права Ю.Луценко на свидания, не ограничивать доступ защитника и предоставить нормальное лечение.

“Кроме того, оставили депутатский запрос о финансовой деятельности колонии - а вопросы есть и серьезные”, - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской исправительной колонии № 91, в котором подчеркнул, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа выявили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болеет портальной гипертензией, циррозом печенки, варикозом вен пищевода, открытыми язвами желудка и гепатитом.