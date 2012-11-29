Яценюк убежден, что Луценко, практически, пытают

Об этом заявил журналистам председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк возле Киевского апелляционного суда, где рассматривалась жалоба на приговор Ю.Луценко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

А.Яценюк отметил, что провел часовой разговор с Ю.Луценко в суде.

«Только что мы час пообщались с Юрием Луценко. Он мне рассказал, что на протяжении последних 20 дней все медицинские препараты, необходимые для его жизни, к величайшему сожалению, ему не дают», - сообщил А.Яценюк.

По его словам, Государственная пенитенциарная служба также отказала Ю.Луценко в возможности приобрести медицинские препараты за собственные средства и передать ему.

По убеждению А.Яценюка, «практически начались пытки в отношении Юрия Луценко».

«Есть информация, что колонию преднамеренно не финансируют для того, чтобы не покупать соответствующие медицинские препараты для лечения Юрия Луценко», - подчеркнул председатель Совета Объединенной оппозиции.

А.Яценюк считает, что таким образом власть оказывает давление на Ю.Луценко. «Они прекрасно знают о его медицинских диагнозах и о ряде заболеваний. На протяжении 20 дней Юрию Виталиевичу не дают те медицинские препараты, которые обязаны давать. Конечно, это делается только с одной целью – еще больше надавить на личность», - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской исправительной колонии № 91, в котором отметил, что в исправительном учреждении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он "так и не получил на протяжении 20 дней ни одной (!) таблетки из прописанных мне специалистами Минздрава медпрепаратов".

"Это свидетельствует о сознательном доведении меня до инвалидности, что является вопиющим нарушением морали и закона", - подчеркнул экс-министр.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болен портальной гипертензией, циррозом печени, варикозом вен пищевода, открытой язвой желудка и гепатитом.