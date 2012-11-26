Янукович отправил украинского посла из Беларуси в Верховную Раду
18:58, 26 ноября 2012Политика
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Янукович уволил Тихонова с должности посла Украины в Беларуси в связи с избранием народным депутатом.
Тихонов теперь будет вкушать депутатский хлеб
Президент Украины Виктор Янукович освободил Виктора Тихонова от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается в документе, В.Тихонов уволен в связи с избранием его народным депутатом Украины.
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