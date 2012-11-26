Янукович отправил украинского посла из Беларуси в Верховную Раду

18:58, 26 ноября 2012
Политика
2007

Янукович уволил Тихонова с должности посла Украины в Беларуси в связи с избранием народным депутатом.

Виктор Тихонов

Президент Украины Виктор Янукович освободил Виктора Тихонова от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, В.Тихонов уволен в связи с избранием его народным депутатом Украины.

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