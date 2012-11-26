Янукович отправил украинского посла из Беларуси в Верховную Раду

Президент Украины Виктор Янукович освободил Виктора Тихонова от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, В.Тихонов уволен в связи с избранием его народным депутатом Украины.