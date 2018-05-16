В.Тихонов: Лукашенко лично просил Януковича направить в Беларусь вменяемого человека – я согласился

«Лукашенко сказал, что мы решим все вопросы, которые не были решены, в том числе, как он сказал, и из-за непонятных вихляний украинского посольства в Беларуси»…

20 сентября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь. Послом в ту страну назначен Виктор Тихонов – видный деятель Партии регионов, выходец из Луганской области, экс-вице-премьер-министр. Господин Тихонов ответил на наши вопросы.

Господин посол, вот уже месяц, как вы прибыли в Беларусь. Какие задачи ставил перед вами Президент Украины, отправляя вас в эту страну?

С Беларусью, близким соседом и братским народом, нас объединяет не только общая многовековая история, но и искренне дружественные, добрососедские отношения. Наши народы испокон веков живут в мире и согласии, дружбе и братстве.

Президент Украины отметил, что передо мной как послом Украины в Беларуси стоит задача приложить максимум усилий для поддержания и улучшения политического климата между нашими странами, активнее развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество во всех сферах. Ведь украинско-белорусские отношения включают большой и разнообразный перечень вопросов и задач.

Я все же хотел уточнить, не является ли отправка на дипломатическую работу для вас почетной ссылкой?

Хотел бы сразу внести ясность в этот вопрос. Некоторые СМИ писали, что, мол Тихонова сняли с работы и отправили в в Беларусь. Перед тем как я дал свое согласие на эту работу, у меня были беседы и с Президентом Януковичем, и с премьер-министром Азаровым.

Александр Лукашенко лично просил нашего Президента направить в Беларусь опытного, вменяемого человека, хозяйственника, чтобы поднять сотрудничество между нашими странами на более высокий уровень и стереть какие-либо шероховатости в отношениях Украины и Беларуси. Я дал свое согласие. Подчеркиваю, это было обдуманное и согласованное решение всех заинтересованных сторон.

Недавно, во время вручения верительных грамот, я имел беседу с Президентом Республики Беларусь и могу с уверенностью подтвердить готовность белорусского руководства к плодотворному, взаимовыгодному сотрудничеству. Лукашенко сказал, что в ближайшее время мы решим все вопросы, которые не были решены до этого по тем или иным причинам, в том числе, как сказал руководитель Беларуси, и из-за «непонятных вихляний» украинского посольства в Беларуси.

Существуют и определенные проблемы, некоторые из них не решаются на протяжении длительного времени. Это, прежде всего, вопрос договорно-правового оформления украинско-белорусской границы. Позиция белорусской стороны такова, что обмену ратификационными грамотами должно предшествовать урегулирование вопроса финансового характера, так называемого украинского долга. И мы намерены приложить максимальные усилия для скорейшего достижения компромисса в данном вопросе, чтобы во время следующей встречи двух президентов состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о госгранице между Украиной и Беларусью.

На повестке дня также подписание межправительственного договора о реадмиссии. Вроде бы и этот вопрос уже решен, но окончательные сроки подписания затягивается. Идет согласование документов. И я думаю, что в самое ближайшее время этот документ будет подписан.

Также, на повестке дня ряд экономических вопросов. Определенные задачи, связанные с нашей диаспорой, открытие украинской школы в Беларуси и прочее.

В каком направлении будет расширяться сотрудничество в энергетической сфере, особенно по транзиту через Беларусь украинской электроэнергии в страны Балтии?

Это один из ключевых вопросов нашего сотрудничества. В частности, белорусская сторона, несмотря на некоторое снижение в первом полугодии этого года объемов, продолжает покупать электроэнергию украинского производства. Если помните, был момент, когда Беларусь задолжала России и Украине за электроэнергию, но она не отказалась при этом от наших поставок, и мы продолжали давать в долг. В конечном итоге белорусы нашли варианты и рассчитались. И мы надеемся на прогресс в этом направлении. Поставки электроэнергии будут продолжаться и развиваться согласно заключенным контрактам.

Кроме того, Украине интересно развивать сотрудничество и по альтернативным видам электроэнергии (солнечная и ветряная), а также по транзиту электроэнергии через территорию Беларуси в страны Балтии, в частности Литву.

В Беларуси реализовывается проект строительства собственной атомной электростанции в Гродненской области. Украина, имея большой потенциал и опыт работы в сфере атомной энергетики, могла бы предоставить Беларуси как техническую помощь, так и помощь в подготовке кадров для белорусской АЭС, а также поделиться опытом хранения ядерных отходов на Запорожской АЭС, строительства и эксплуатации хранилища ядерных отходов на Чернобыльской АЭС.

В случае налаживания Украиной своего производства топлива для АЭС не исключено, что Украина может стать для Республики Беларусь альтернативным поставщиком ядерного топлива, наряду с Россией.

Беларусь вступила в Таможенный союз, не скажется ли это на взаимной торговле? Имею в виду практику введения антидемпинговых мер, увеличение пошлин на ввоз отдельных групп товара.

К сожалению, все то, что вы перечислили, имеет место. На данный момент ситуация в экономическом пространстве осложнена поэтапным внедрением на территории Беларуси правил Таможенного союза, который потенциально содержит в себе угрозу применения протекционистских мер против импортируемых товаров.

Наши действия будут направлены на поддержку украинских производителей и содействие продвижению украинских товаров на белорусский рынок, чтобы наш экспорт увеличился. Определенно, как для Украины, так и для Беларуси торгово-экономические вопросы остаются приоритетными. Общий товарооборот между нашими странами за первое полугодие 2011 года достиг 3 млрд. дол. США, т.е. увеличился более, чем на 50% по сравнению с 2009 годом и практически достиг уровня докризисного 2008 года.

Беларусь интересна также в плане инвестиций. Ведутся переговоры, к примеру, о создании совместного предприятия по сборке сельхозтехники на территории Винницкой области. В Гомельской области работает украинско-белорусское СП по производству вагонов, Давно знают в нашем агропромышленном комплексе о том, что белорусская сельхозтехника достаточно надежная, практичная и значительно дешевле западных аналогов.

Как обстоят дела с возможностью использования нефтепровода Одесса – Броды для транспортировки венесуэльской нефти в Беларусь и Каспийской нефти в Европу, особенно после запуска «Северного потока»?

Я уже говорил, что проект транспортирования нефти в Беларусь с использованием нефтепровода Одесса – Броды является взаимовыгодным для Украины и Беларуси. Украина загружает собственную нефтетранспортную сеть и получает при этом дополнительные поступления в бюджет, а Беларусь – гарантированный объем нефти из альтернативных источников. Кроме того, реализация этого проекта, безусловно, будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины и Беларуси.

Даже в том случае, когда объемы прокачки нефти из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь) были сокращены, для Украины этот проект остается выгодным. Украина, согласно имеющемуся между сторонами соглашению, получает деньги, даже если Беларусь не прокачивает нефть. У нас жесткое соглашение на условиях "прокачивай или плати".

Хочу отметить, что проектом Одесса – Броды созданы предпосылки для начала работы Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора. В данном случае, проект содействует утверждению Украины как надежного транзитера энергоносителей на евроазиатском энергетическом пространстве.

Кроме того, Украина заинтересована в продуктах переработки из Белаоуси, в частности в битуме для строительства и ремонта дорог. И мы над этим вопросом трудимся, несмотря на то, что у белорусской стороны на этот продукт контракты уже прописаны. И я думаю, в ближайшее время подпишем договор на поставку.

Словом, мы получаем тройную выгоду: загружаем трубу, получаем за это валюту и продукт переработки.

Как развивается взаимодействие двух стран в рамках «Восточного партнерства»?

Программа Европейского Союза «Восточное партнерство» была учреждена в мае 2009 года. Основные усилия этой программы, которая объединяет Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину, направлены на усиление политических и экономических отношений ЕС с восточными странами-соседями.

Эта программа должна помочь как можно быстрее интегрироваться в ЕС, но при этом она не гарантирует членство. Благодаря этому партнерству экономические связи между странами усиливаются, и ЕС этому всячески содействует. Тут имеется в виду наращивание сотрудничества и по использованию нефтепровода, и в энергетике, и вопросы границ, таможни, миграции.

Собирается ли Украина сотрудничать с Беларусью в космической отрасли?

Это один из важных элементов сотрудничества двух стран. Традиционно, еще с советских времен, эти отрасли были тесно переплетены между собой. К счастью, эти связи сегодня не разорваны и на уровне академий наук, на уровне промышленников эти работы продолжались, расширялось взаимодействие. Ведь для Украины эта отрасль перспективная и, хочется это кому-то или нет, наша страна находится в лидерах. И я думаю, что наше сотрудничество в космическом направлении будет только развиваться.

Беседовал Павел Шаройко