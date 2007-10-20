ОУН призывает националистов давать твердый отпор всем, кто посягнёт на святое

Организация Украинских Националистов требует от правоохранительных органов Украины немедленно принять решительные меры с целью выявления и наказания представителей пророссийской организации «Евразийский союз молодежи», которые осквернили Государственный герб Украины, Государственный флаг и уничтожили памятную доску в честь Конституции Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ОУН.

“Поскольку осквернены символы государства, а упомянутая организация выступает за восстановление бывшего Советского союза, то такие действия можно квалифицировать как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, - считают в ОУН.

Авторы заявления также напоминают, что “во всех странах надругательство над государственными символами и посягательство на независимость страны считается одним из самых больших преступлений”. “Действующее украинское законодательство, в частности статья 338 и 110 Уголовного кодекса Украины предусматривают суровое наказание для преступников: надругательство над государственными символами – арест до шести месяцев; и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - караются ограничениям воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок”, - отмечается в заявлении.

Поэтому ОУН требует от правоохранительных органов Украины немедленно найти и наказать преступников. “Любое промедление с задержанием и наказанием членов украинофобской организации будем считать бездеятельностью, означающей фактическое пособничество преступникам”, - отмечают авторы заявления и призывают “украинских националистов давать решительный отпор всем, кто посягнул на святое – украинские национальные символы и суверенность государства».