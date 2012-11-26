В ПР не исключают, что депутаты будут голосовать вообще раз в неделю

Такое предположение высказал представитель фракции Партии регинов Юрий Мирошниченко, пишет издание “Коммерсант-Украина”.

По его словам, не исключено, что система персонального голосования, предложенная ПР, будет кардинально отличаться от варианта, на котором настаивают в оппозиции.

"В регламенте говорится об электронной системе голосования - сенсорная клавиша, которая практически установлена, может использоваться, но дискуссия еще идет. Есть такой вариант, что для голосования может быть отведен один день пленарной недели. Еще один вариант - за полчаса до голосования оповещать звонком, как в конгрессе США", - сказал Ю.Мирошниченко.

Официальная позиция фракции по этому поводу будет готова в среду, 28 ноября.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября планируется провести второе заседание подготовительной группы парламента по организации работы ВР нового созыва.