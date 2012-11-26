В ПР не исключают, что депутаты будут голосовать вообще раз в неделю

10:33, 26 ноября 2012
Политика
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В Партии регионов не исключают возвращения к голосованию в парламенте только один день на пленарной неделе.

Юрий Мирошниченко говорит, что есть еще один вариант - как в конгрессе США

Такое предположение высказал представитель фракции Партии регинов Юрий Мирошниченко, пишет издание “Коммерсант-Украина”.

По его словам, не исключено, что система персонального голосования, предложенная ПР, будет кардинально отличаться от варианта, на котором настаивают в оппозиции.

"В регламенте говорится об электронной системе голосования - сенсорная клавиша, которая практически установлена, может использоваться, но дискуссия еще идет. Есть такой вариант, что для голосования может быть отведен один день пленарной недели. Еще один вариант - за полчаса до голосования оповещать звонком, как в конгрессе США", - сказал Ю.Мирошниченко.

Официальная позиция фракции по этому поводу будет готова в среду, 28 ноября.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября планируется провести второе заседание подготовительной группы парламента по организации работы ВР нового созыва.

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