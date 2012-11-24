Оппозиция обещает блокировать ВР, если большинство проигнорирует их требование

В случае, если правящее большинство проигнорирует требование оппозиции относительно обеспечения персонального голосования депутатами, оппозиция будет блокировать работу новой Верховной Рады.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Юрий Одарченко.

«Если этого не будет, мы будем абсолютно четко блокировать работу Верховной Рады и будем все делать разными методами...», - заявил Одарченко.

«Оппозиция четко говорит о том, что мы требуем и будем голосовать лично и будем нести за это ответственность. Сейчас Партия регионов начинает что-то объяснять, людей вводить в заблуждение, будто что-то мешает это делать. Там идут различные схемы: один раз в неделю все собираются и голосуют. А это все потому, что большинства нет у Партии регионов, оно создано и очень шатко, и если ввести эту систему то, по сути, не будет работать то поле, которое они пытаются сделать », - отметил оппозиционер.