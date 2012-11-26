Новым замом Левочкина может стать кировоградский губернатор

Об этом пишет «Коммерсант-Украина» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников издания, глава АП Сергей Левочкин уже предложил на рассмотрение Президента Украины Виктора Януковича по три кандидатуры на обе вакантные должности, но Президент пока не принял решение. В то же время имена претендентов не уточняются.

По словам другого источника издания, главе государства предстоит не только утвердить преемника Анны Герман, но и уточнить распределение полномочий в АП: "Ясно, что новый советник будет курировать гуманитарную политику, но непонятно, что будет с медианаправлением. Эта сфера может остаться в подчинении Дарьи Чепак (пресс-секретарь Президента), но не исключено и появление вышестоящего руководителя направления".

Переход в Верховную Раду Станислава Скубашевского, который также являлся депутатом V и VI созывов, в Партии регионов называют его личной инициативой, обусловленной желанием 63-летнего чиновника отдохнуть от напряженной работы в АП. "Поскольку эта ротация - плановая, то претендент на должность заместителя главы АП был определен уже давно, и, скорее всего, Президент на нем и остановится”, - рассказал изданию один высокопоставленный представитель ПР.

Новому заместителю главы АП будет поручен тот же фронт работы, что и С.Скубашевскому, - региональная и кадровая политика, контроль за деятельностью руководителей областных и районных государственных администраций. В связи с этим вполне вероятно, что на вакантную должность будет назначен действующий руководитель одной из облгосадминистраций. Наиболее реальным претендентом на переход в Администрацию Президента считается глава Кировоградской ОГА Сергей Ларин.

Член президиума политсовета ПР и народный депутат III-VI созывов С.Ларин был назначен председателем ОГА в начале 2010 года, хотя прежде его трудовая деятельность не была связана с Кировоградом - он работал в Донецкой области и в Киеве.

“О доверительных отношениях между С.Лариным и главой государства косвенно свидетельствует и тот факт, что младший сын Президента, народный депутат Виктор Янукович, в начале года был назначен куратором Кировоградской области от ПР, совершил несколько ознакомительных поездок в областной центр и, как сообщали СМИ, планировал баллотироваться по одному из мажоритарных округов, но затем выбрал вариант выдвижения по партийному списку ПР”, - пишет издание.

Получить комментарий С.Ларина не удалось - он в отпуске до 3 декабря и сейчас находится за рубежом. Его пресс-секретарь Виктория Талашкевич заявила, что слышала от журналистов о возможности перехода С.Ларина в Администрацию Президента, однако в ОГА такой информацией не располагают.