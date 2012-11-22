Герман уволилась из Администрации Президента
19:50, 22 ноября 2012Политика
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Советник Президента, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман написала заявление об увольнении, чтобы перейти на работу в Верховную Раду.
Анна Герман идет в парламент
Об этом А.Герман сообщила в комментарии Интернет-изданию "Обозреватель".
Свое заявление об увольнении она подала Президенту Украины Виктору Януковичу сегодня и рассчитывает, что 23 ноября заявление будет подписано.
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"Этот созыв парламента будет очень интересным, непростые люди будут там работать. И в этом парламенте, я уверена, будет решаться судьба страны. Думаю, что моя работа в Верховной Раде принесет больше пользы", - заявила она.
По словам А.Герман, она выбрала наиболее тяжелые сферы работы - права человека и вопросы европейской интеграции.
Как сообщалось, А.Герман была избрана народным депутатом Украины по списку Партии регионов.
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