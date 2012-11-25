Кабмин решил, как уравнять в правах мужчин и женщин до 2016 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

Цель этой концепции - внедрение гендерных подходов во все сферы деятельности общества, сообщило Минсоцполитики, которое ее и разработало.

На сегодня высокие уровни занятости и образовательно-профессиональной подготовки женщин сопровождаются их незначительным представительством в сфере принятия решений - в политической жизни, на высших ступенях государственного управления и, как следствие, значительным разрывом в уровне доходов.

Поэтому документ направлен на осуществление комплексных мероприятий на национальном и региональном уровнях для улучшения ситуации в сфере труда, проведение системной работы для обеспечения гендерного равенства, преодоления гендерных стереотипов, проведение просветительских кампаний с привлечением СМИ, учреждений культуры и образования к воспитанию культуры гендерного равенства.

Распоряжением правительства Министерство социальной политики определено государственным заказчиком программы, ее проект должен быть представлен Кабинету Министров в шестимесячный срок, говорится в сообщении.