На Майдане - драка с «Беркутом»
19:59, 22 ноября 2012Политика
4550 0
Во время акции посвященной годовщине Оранжевой революции на Майдане Независимости произошла стычка активистов с милицией.
Активисты собрали палатку, которая не понравилась "Беркуту", скрин-шот с онлайн трансляции
Об этом сообщает "Украинская правда".
Активисты собрали палатку возле Главпочтамта и попытались перенести его к Монументу Независимости.
Около 100 бойцов спецподразделения "Беркут" перекрыли им дорогу. После чего началась потасовка. Активисты пытались прорвать милицейский кордон.
На место столкновения подогнали милицейский автобус и автозак.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter