На Майдане - драка с «Беркутом»

Во время акции посвященной годовщине Оранжевой революции на Майдане Независимости произошла стычка активистов с милицией.

Об этом сообщает "Украинская правда". Активисты собрали палатку возле Главпочтамта и попытались перенести его к Монументу Независимости. Около 100 бойцов спецподразделения "Беркут" перекрыли им дорогу. После чего началась потасовка. Активисты пытались прорвать милицейский кордон. На место столкновения подогнали милицейский автобус и автозак.

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