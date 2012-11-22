На Майдане - драка с «Беркутом»

19:59, 22 ноября 2012
Политика
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Во время акции посвященной годовщине Оранжевой революции на Майдане Независимости произошла стычка активистов с милицией.

Активисты собрали палатку, которая не понравилась

Об этом сообщает "Украинская правда".

Активисты собрали палатку возле Главпочтамта и попытались перенести его к Монументу Независимости.

Около 100 бойцов спецподразделения "Беркут" перекрыли им дорогу. После чего началась потасовка. Активисты пытались прорвать милицейский кордон.

На место столкновения подогнали милицейский автобус и автозак.

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