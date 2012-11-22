В Бресте запретили презентацию книги о влиянии украинского языка на белорусский

Об этом сообщает "Европейское радио для Беларуси".

Презентация книги должна была пройти в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького.

"В узком формате книгу "Голоси з Берестейщини" ее автор Г.Аркушин представил общественности в помещении Генерального консульства Украины в Бресте. Участники презентации утверждают о политических основаниях запрещения. Мол, язык полищуков превращается в объект борьбы", - сообщает радио.

Журналисты "Еврорадио" считают, что основанием для такого мнения также является и авторское посвящение: "Анклавным украинцам, которые еще остаются украинцами".

В предисловии автор отмечает денационализацию белорусских полищуков: "Утверждают, что они белорусы, потому что их так записали, а их речь, якобы, мешанина польских, российских и белорусских слов (об украинских словах "скромно" умалчивается)".

Профессор Г.Аркушин на более чем 500 страницах книги привел в транскрипции образцы речи в 10 районах Брестской области, где проживают полищуки. К книге приложен также медиадиск с видеозаписями.

Книга "Голоси з Берестейщини" была издана в этом году в Луцке тиражом 75 шт. Ранее Г.Аркушин издавал подобные работы о языке в польском и волынском Полесье.