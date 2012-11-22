Оппозиция требует от Януковича «действовать, пока не стало слишком поздно»

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии «Батькивщина», переданном УНИАН.

«В связи с некорректным освещением подходов Объединенной оппозиции относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что подход проевропейской оппозиции в этом вопросе соответствует национальным интересам Украины и совпадает с позицией Европейского Союза», - отмечается в заявлении.

В пресс-службе партии напоминают, что 5 марта 2012 года газета "International Herald Tribune" опубликовала статью об Украине министров иностранных дел Швеции, Великобритании, Чехии, Польши и Германии, в которой министры четко заявили, что «дальнейший прогресс относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а именно подписание и ратификация, в действительности, блокируется действиями украинской стороны». Они также написали, что «развитие событий в Украине в течение последних двух лет вынуждает поставить под сомнение намерения Киева о соблюдении фундаментальных ценностей, которые являются основой Соглашения и наших отношений в широком контексте» и напомнили о политически-мотивированном преследовании лидеров оппозиции, что является «несовместимым с европейским выбором Украины».

А 25 сентября Госсекретарь США Хиллари Клинтон и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кетрин Эштон заявили, что отношения ЕС и США с Украиной «смогут в действительности двигаться вперед только после того, как в стране будет положен конец выборочному преследованию и будут проведены свободные и честные выборы», отметили в «Батькивщине».

В партии констатируют, что на сегодняшний день ни одно из этих условий не было выполнено, о чем Х.Клинтон и К.Эштон сделали соответствующие заявления.

Также недавно Посол ЕС в Украине Ян Томбински отметил, что подписание Соглашения об ассоциации было «приостановлено из-за вопросов, связанных с выборочным правосудием, в частности с делами Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, в связи с незавершением судебной реформы и с нашими сомнениями относительно минувших выборов».

Таким образом, делают вывод в «Батькивщине», на сегодняшний день единственным препятствием для европейской перспективы Украины «является режим Януковича, который на словах объявляет европейскую интеграцию приоритетом для нашего государства, а в действительности делает противоположное».

«На сегодняшний момент Соглашение об ассоциации было «заключено», а ключ находится в руках руководства страны». Поэтому обращаемся к Президенту Януковичу и его правительству с требованием действовать, пока не стало поздно», - подчеркивают в «Батькивщине».

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что оппозиция намерена просить Европу не подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной до полного выполнения всех требований ЕС, что может действительно помешать подписанию.

Так, газета «КоммерсантЪ-Украина» написала, что в дипломатическую борьбу за полное выполнение всех требований Евросоюза для подписания Соглашения об ассоциации включилась оппозиция.

Издание пишет, что ряд европейских политиков, которые встречались с Ю.Тимошенко, заявили, что она вновь убеждает их временно отказаться от ассоциации с Украиной.

Высокопоставленный собеседник издания в Брюсселе отметил, что возражения оппозиционных лидеров в состоянии создать непреодолимое препятствие для подписания Соглашения об ассоциации.

«Мы категорически не согласны с такой риторикой оппозиции, она вредит процессу и очень мешает нам достичь консенсуса относительно подписания договора (между странами-членами ЕС). Чтобы сделать это в нынешних непростых условиях, нам нужная поддержка всех ваших политических сил, кроме разве что коммунистов», - отметил собеседник.

«Неужели они (оппозиция) не понимают, что время играет против Украины? Через пять лет данный договор будет очень сложно подписать», - добавил собеседник.

На вопрос издания о том, готов ли Брюссель идти на компромисс по ряду требований, посол Ян Томбински ответил: «Политика - это не точная наука. Невозможно создать четкий список критериев, которые потом можно будет перечислить, - что выполнено, а что нет».