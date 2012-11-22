На Майдан пригнали «Беркут»

В то же время в киевской милиции не уточняют количество сотрудников правоохранительных органов, задействованных в обеспечении правопорядка во время празднования годовщины Помаранчевой революции в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, «количество сотрудников будет зависеть от количества участников мероприятия».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится совместный митинг участников Помаранчевой революции на Майдане Незалежности в Киеве.

В 18.00, по данным ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции» (КУПР), начнется официальное празднование 8-й годовщины Помаранчевой революции, 2-й годовщины Налогового майдана и «первой годовщины утраченного Дня Свободы».