Герега не пойдет на перевыборы и другим политикам советует проявить достоинство

«Я считаю, что по этим округам должны баллотироваться только те кандидаты, за которых люди голосовали на выборах 28 октября. Всем остальным стоит проявить достоинство и самоуважение и отказаться от участия в перевыборах. Фактически, люди уже определились, кого они видят своим представителем в парламенте по этим округам и не их вина, что установить результаты их волеизъявления не удалось», - считает она.

На вопрос журналистов о возможности участи в мэрской кампании Галина Герега ответила, что сперва стоит дождаться решения Верховной Рады о дате выборов.

«Скажу вам честно, пока я планирую сосредоточиться исключительно на решении городских проблем, которых накопилось достаточно за то время, пока политики сражались за мандаты», - сказала она.

Напомним, 5 ноября ЦИК признал невозможным установление достоверных результатов голосования по выборам депутатов от округов номер 94, 132, 194, 197 и 223 в связи с многочисленными нарушениями. 6 ноября Верховная Рада рекомендовала ЦИКу назначить повторные выборы в этих округах.