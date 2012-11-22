Герега не пойдет на перевыборы и другим политикам советует проявить достоинство
Секретарь Киевсовета Галина Герега не намерена выдвигать свою кандидатуру на округах, в которых пройдут перевыборы, - об этом она заявила в интервью газете «Комсомольская правда».
«Я считаю, что по этим округам должны баллотироваться только те кандидаты, за которых люди голосовали на выборах 28 октября. Всем остальным стоит проявить достоинство и самоуважение и отказаться от участия в перевыборах. Фактически, люди уже определились, кого они видят своим представителем в парламенте по этим округам и не их вина, что установить результаты их волеизъявления не удалось», - считает она.
На вопрос журналистов о возможности участи в мэрской кампании Галина Герега ответила, что сперва стоит дождаться решения Верховной Рады о дате выборов.
«Скажу вам честно, пока я планирую сосредоточиться исключительно на решении городских проблем, которых накопилось достаточно за то время, пока политики сражались за мандаты», - сказала она.
Напомним, 5 ноября ЦИК признал невозможным установление достоверных результатов голосования по выборам депутатов от округов номер 94, 132, 194, 197 и 223 в связи с многочисленными нарушениями. 6 ноября Верховная Рада рекомендовала ЦИКу назначить повторные выборы в этих округах.