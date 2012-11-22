Тарасюк: разговоры о Таможенном союзе - блеф для ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

В частности, комментируя последние заявления посла Украины в России Владимира Ельченко о возможности вступления Украины в Таможенный союз, Б.Тарасюк заметил, что за подобные высказывания посла можно «пожурить, или даже уволить».

В то же время депутат не понимает, что делать с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, который, по словам Б.Тарасюка, также периодически говорит о возможности интеграции Украины в Таможенный союз.

Б.Тарасюк уверен, что В.Ельченко не делал бы подобных заявлений, не получив разрешение в МИД, а, возможно, даже выше. «Власть блефует, шантажирует ЕС – если вы к нам так жестко будете относиться, мы пойдем в Таможенный союз», - сказал Б.Тарасюк.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября посол Украины в РФ В.Ельченко во время общения со студентами Московского государственного лингвистического университета заявил, что Украина в перспективе может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, если в Европейском Союзе будет продолжаться экономический кризис.

14 ноября украинское Министерство иностранных дел заявило, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит на повестке дня внешней политики.

21 ноября, первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский отметил, что вопрос вступления Украины в Таможенный союз находится вне закона.

В тот же премьер-министр Н.Азаров, находясь в Москве, заявил, что высказывание Хорошковского о незаконности вступления Украины в Таможенный Союз является его личным мнением.