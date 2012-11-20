В России уже упрекают Украину за намерения покупать газ в Европе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом во вторник, 20 ноября, в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказал президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Законодательство Украины выстраивается на покупку газа на биржах европейского газового рынка по краткосрочным контрактам. Это соответствует взятым Украиной на себя обязательствам перед энергетическим сообществом Юго-восточной Европы», - сказал В.Язев.

Он отметил, что в прошлом году Украина закупила 40 млрд кубометров российского газа, в этом году – 26 млрд куб. м, а в 2013 г. намерена купить только 20 млрд куб. м. До 5 млрд куб. м Украина намерена закупать на Западе, для чего переключила часть газотранспортных мощностей в реверсный режим, добавил он.

«Снижение закупок газа идет в нарушение нашего долгосрочного контракта, подписанного до 2019 года. Мы в отношениях с Украиной руководствуемся долгосрочными контрактами», - подчеркнул В.Язев.

В то же время он назвал торг Украины и РФ по цене на газ нормальным процессом между продавцом и покупателем.

Кроме этого, он подчеркнул, что в рамках зоны свободной торговли СНГ Украина добивается доступа к российской ГТС для транспортировки туркменского природного газа.

В.Язев констатировал, что Украина продолжает развивать добычу газа в Черном море и увеличивает угольную генерацию, а также приступает к строительству терминала сжиженного природного газа.

Он подчеркнул, что сложная ситуация на западном рынке стимулирует Россию к продаже газа в странах АТР.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя предправления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из России до 20 млрд куб. м.

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.

Напомним, российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.