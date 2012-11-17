Бойко: импорт газа в Украину через три года составит не более 5-7 млрд. куб. м

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

"Через три года закупка газа по любому из контрактов, будь то немцы, "Газпром" или Катар, будет не больше 5-7 млрд. куб. м, а все остальное будем добывать у себя в стране", - заявил Ю.Бойко.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт из РФ по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9 процента - до 24,58 млрд. куб. м.

В середине октября т.г. министр энергетики и угольной промышленности Ю.Бойко заявил о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд. долларов.

Добыча природного газа в Украине за 10 месяцев т.г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,6% - до 15,9 млрд. куб. м.