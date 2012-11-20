ЦИК больше не будет проверять бизнес-интересы депутатов
Центральная избирательная комиссия сократила перечнь необходимых для регистрации народным депутатом документов.
В частности, из списка исключены: договор о передаче в управление другому лицу принадлежащих избранному депутату предприятий, корпоративных прав, связанных с участием (членством) в управлении текущей деятельностью хозяйственного общества, а также документ о выходе из состава руководящих органов или наблюдательных советов предприятий, организаций, учреждений или заведений, имеющих целью получение прибылей.
Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте ЦИК постановлении № 1961 от 15 ноября 2012 года о внесении изменений в порядок рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.
В ЦИК объяснили необходимость внесения изменений в порядок регистрации депутатов соответствующим решением Конституционного суда.
Таким образом, в соответствии с решением ЦИК, лицо, избранное депутатом, для соответствующей регистрации должно подать в ЦИК личное заявление и приложить пакет соответствующих документов.
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В частности, представители Кабинета министров Украины, которые признаны избранными народными депутатами на выборах 28 октября, для получения депутатского мандата должны представить Центральной избирательной комиссии копию Указа Президента Украины об увольнении.
В случае, если лицо до своего избрания в ВР было депутатом местного совета, к заявлению должна быть приложена копия личного заявления о прекращении действия другого представительного мандата, который в соответствии с Конституцией и законами Украины несовместим с мандатом народного депутата.
Кроме того, избранные депутаты должны представить документ о прекращении деятельности, несовместимой со статусом народного депутата в случае осуществления такой деятельности.
Избранные депутаты, за исключением народных депутатов Украины предыдущего созыва и неработающих пенсионеров, должны представить копию трудовой книжки с записью об увольнении с работы.
В то же время народные депутаты предыдущего созыва вместо копии трудовой книжки должны представить справку Управления кадров Аппарата Верховной Рады о том, что их трудовая книжка находится в этом управлении.
Избранные депутаты, которые работают в правительстве или назначались на свои должности решениями парламента, Кабинета министров или Президента Украины, для регистрации народным депутатом должны представить копии соответствующих актов об увольнении.
В иных случаях избранный депутат должен представить копию или выписку из приказа (распоряжения, решения общих собраний, коллегиального органа и т. п.) об увольнении с работы, несовместимой с депутатским мандатом.
Лица, которые до своего избрания народными депутатами занимались адвокатской деятельностью, должны представить копию заявления о приостановлении адвокатской деятельности.
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Неработающие пенсионеры должны представить копию пенсионного удостоверения.
Копии всех документов должны быть засвидетельствованы в установленном законом порядке.
В соответствии с законодательством народные депутаты, признанные избранными в результате выборов 28 октября, должны в двадцатидневной срок представить в ЦИК документы, необходимые для его регистрации народным депутатом.
Как сообщал УНИАН, 20 марта Конституционный суд Украины признал неконституционным положение Закона Украины "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" относительно обнародования государственными служащими и чиновникам своих расходов с 1 июля по 31 декабря 2011 года.
Кроме того, КС признал как не отвечающим Конституции Украины, положение данного закона о запрещении лицам участвовать в общих собраниях предприятий или организаций, имеющих целью получение прибыли.