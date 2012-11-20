ЦИК больше не будет проверять бизнес-интересы депутатов

В частности, из списка исключены: договор о передаче в управление другому лицу принадлежащих избранному депутату предприятий, корпоративных прав, связанных с участием (членством) в управлении текущей деятельностью хозяйственного общества, а также документ о выходе из состава руководящих органов или наблюдательных советов предприятий, организаций, учреждений или заведений, имеющих целью получение прибылей.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте ЦИК постановлении № 1961 от 15 ноября 2012 года о внесении изменений в порядок рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.

В ЦИК объяснили необходимость внесения изменений в порядок регистрации депутатов соответствующим решением Конституционного суда.

Таким образом, в соответствии с решением ЦИК, лицо, избранное депутатом, для соответствующей регистрации должно подать в ЦИК личное заявление и приложить пакет соответствующих документов.

По теме: ЦИК поставила ультиматум министрам, которые прошли в Раду

В частности, представители Кабинета министров Украины, которые признаны избранными народными депутатами на выборах 28 октября, для получения депутатского мандата должны представить Центральной избирательной комиссии копию Указа Президента Украины об увольнении.

В случае, если лицо до своего избрания в ВР было депутатом местного совета, к заявлению должна быть приложена копия личного заявления о прекращении действия другого представительного мандата, который в соответствии с Конституцией и законами Украины несовместим с мандатом народного депутата.

Кроме того, избранные депутаты должны представить документ о прекращении деятельности, несовместимой со статусом народного депутата в случае осуществления такой деятельности.

Избранные депутаты, за исключением народных депутатов Украины предыдущего созыва и неработающих пенсионеров, должны представить копию трудовой книжки с записью об увольнении с работы.

В то же время народные депутаты предыдущего созыва вместо копии трудовой книжки должны представить справку Управления кадров Аппарата Верховной Рады о том, что их трудовая книжка находится в этом управлении.

Избранные депутаты, которые работают в правительстве или назначались на свои должности решениями парламента, Кабинета министров или Президента Украины, для регистрации народным депутатом должны представить копии соответствующих актов об увольнении.

В иных случаях избранный депутат должен представить копию или выписку из приказа (распоряжения, решения общих собраний, коллегиального органа и т. п.) об увольнении с работы, несовместимой с депутатским мандатом.

Лица, которые до своего избрания народными депутатами занимались адвокатской деятельностью, должны представить копию заявления о приостановлении адвокатской деятельности.

По теме: В ЦИК заявили, что могут задержать регистрацию депутатов

Неработающие пенсионеры должны представить копию пенсионного удостоверения.

Копии всех документов должны быть засвидетельствованы в установленном законом порядке.

В соответствии с законодательством народные депутаты, признанные избранными в результате выборов 28 октября, должны в двадцатидневной срок представить в ЦИК документы, необходимые для его регистрации народным депутатом.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Конституционный суд Украины признал неконституционным положение Закона Украины "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" относительно обнародования государственными служащими и чиновникам своих расходов с 1 июля по 31 декабря 2011 года.

Кроме того, КС признал как не отвечающим Конституции Украины, положение данного закона о запрещении лицам участвовать в общих собраниях предприятий или организаций, имеющих целью получение прибыли.