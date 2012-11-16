Янукович говорит, что свобода медиа - ведущий индикатор успеха

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В поздравлении говорится: “Сегодня перед нашим государством стоят ответственные задачи. Важно продолжать развитие украинского информационного пространства, развивать гражданское общество, внедрять современные европейские стандарты во все сферы жизни”.

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По убеждению В.Януковича, “этому и в дальнейшем будет способствовать квалифицированная и согласованная работа творческих и технических работников радио, телевидения и связи”.

“Ведь именно свобода медиа и свободное распространение информации являются ведущими индикаторами успеха на пути демократических преобразований”, - отметил В.Янукович.