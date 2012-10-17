Янукович - о СМИ: Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку
Президент Украины Виктор Янукович убежден, что сегодня заставить СМИ показывать того или иного политика невозможно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций.
По словам Президента, в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию создан центр, который ведет учет и реагирует на нарушения избирательного законодательства относительно СМИ.
«И сегодня заставить любое издание – печатное или телевидение – заставить кого-то показывать, кого-то не показывать, практически невозможно», - считает Президент.
В.Янукович отметил, что сегодня «решают все лишь деньги партий или отдельных кандидатов в народные депутаты».
«Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Другого нет... Для меня очень важно, чтобы эти принципы демократии, демократические, они работали не только на выборах, но и в повседневной жизни», - сказал он.
В.Янукович в который раз пообещал, что власть не будет вмешиваться в избирательный процесс, вместе с тем она жестко будет реагировать на все нарушения избирательного законодательства.