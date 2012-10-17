Янукович - о СМИ: Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку

13:29, 17 октября 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович убежден, что сегодня заставить СМИ показывать того или иного политика невозможно.

Янукович думает, что заставить никого невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций.

По словам Президента, в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию создан центр, который ведет учет и реагирует на нарушения избирательного законодательства относительно СМИ.

«И сегодня заставить любое издание – печатное или телевидение – заставить кого-то показывать, кого-то не показывать, практически невозможно», - считает Президент.

В.Янукович отметил, что сегодня «решают все лишь деньги партий или отдельных кандидатов в народные депутаты».

«Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Другого нет... Для меня очень важно, чтобы эти принципы демократии, демократические, они работали не только на выборах, но и в повседневной жизни», - сказал он.

В.Янукович в который раз пообещал, что власть не будет вмешиваться в избирательный процесс, вместе с тем она жестко будет реагировать на все нарушения избирательного законодательства.

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