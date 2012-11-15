Янукович подписал Кодекс гражданской защиты Украины

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу МЧС Украины.

«Кодекс обеспечивает функционирование целостной системы гражданской защиты в Украине с учетом лучшего мирового опыта. Правовые нормы в этой сфере до сих пор регулировали около 10 законов Украины, при этом некоторые из них утратили свою актуальность и нуждались в отмене», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «реализация этого документа устранит противоречия и дублирование законодательства, разделит полномочия и функции центральных и местных органов исполнительной власти, субъектов хозяйствования, определит в едином законодательном акте принципы государственной политики в сфере гражданской защиты».

Как отмечает пресс-служба МЧС, одним из главных достижений данного нормативно-правового акта является внедрение мер для уменьшения надзорных и контрольных функций в сфере техногенной и пожарной безопасности. Полностью отменяется процедура получения разрешений органов пожарной безопасности на начало работ, устанавливается исключительно судебный порядок приостановления работы субъектов хозяйствования и только при наличии нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью людей. Это в свою очередь позволит существенно облегчить условия ведения бизнеса в Украине.

«Сейчас Кодекс уже вступил в силу. При этом он вступит в действие с 1 июля 2013 года. В связи с этим МЧС Украины во взаимодействии с другими органами исполнительной власти начало работы по подготовке более 100 нормативно-правовых актов для совершенствования системы гражданской защиты населения», - сообщает пресс-служба МЧС.