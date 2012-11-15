Князевич утверждает, что хоть Аваков и в Италии, а депутатом станет

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил представитель ВО "Батькивщина" в Центральной избирательной комиссии Руслан Князевич, комментируя постановление ЦИК о порядке рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.

"Конечно, это не может быть основанием для отказа в регистрации. С момента признания А.Авакова избранным депутатом, в отношении него применяется депутатская неприкосновенность. И, в соответствии с решением Конституционного Суда, принятым в 1998 году, он должен быть зарегистрирован народным депутатом Украины", - сказал Р.Князевич.

Представитель ВО "Батькивщина" также напомнил, что согласно с частью 3 статьи 80 Конституции Украины народный депутат не может привлекаться к уголовной ответственности без согласия парламента.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 14 ноября своим постановлением утвердила порядок рассмотрения документов лиц, избранных народными депутатами в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на выборах 28 октября.

Согласно утвержденному порядку, ЦИК при определенных условиях может признать лицо, избранное депутатом, не получившим депутатский мандат. В частности, ЦИК определил три таких основания: неподача документов, необходимых для регистрации депутатом; подача заявления об отказе от депутатского мандата, или возникновение других причин и обстоятельств, связанных с прекращением гражданства Украины, выбытием за пределы Украины на постоянное проживание или с целью получения политического убежища, признанием недееспособным, вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления или в случае смерти.

26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что привело к тяжелым последствиям). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

После этого он выехал в Италию.

Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск и был задержан в Италии. Его защита предоставила суду документы, которые свидетельствовали о преследовании А.Авакова в Украине и доказали, что эти преследования происходят по политическим мотивами. Поэтому суд освободил его из-под стражи. Украинская власть просила Италию об экстрадиции А.Авакова.

3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что бывший губернатор Харьковской области А.Аваков и экс-председатель Госказначейства Татьяна Слюз, объявленные в международный розыск, получают депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов и не могут быть задержаны.