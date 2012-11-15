Милиция сетует на новый УПК - не позволяет допросить Авакова он-лайн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаван, отвечая на вопрос о возможности допроса находящегося сейчас в Италии А.Авакова в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту самоубийства исполнителя обязанностей председателя правления АТ «Инвестор» Александра Мотылевского.

«Видеоконференция предусмотрена для проведения следственных действий на территории Украины», - сказал З.Галаван.

Он прибавил, что допрашивать А.Авакова могут только компетентные органы страны, в которой он находится.

По словам З.Галавана, для проведения допроса экс-губернатора в страну его пребывания нужно направить поручение о предоставлении правовой помощи. З.Галаван отметил, что такое поручение сейчас готовится. Если оно будет удовлетворено, тогда будет возможность допросить А.Авакова.

«Мы не имеем права его допрашивать, допрашивать могут по нашему поручению о предоставлении правовой помощи, компетентные органы страны его пребывания. Мы с их разрешения можем присутствовать при проведении следственных действий», - сказал З.Галаван.

Он отметил, что при условии пребывания А.Авакова за рубежом украинские следователи также не смогут провести с ним очную ставку.

Как сообщал УНИАН, 26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что привело к тяжелым последствиям). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

Еще раньше были возбуждены уголовные дела против нескольких руководителей АО «Инвестор». До назначения в 2005 году губернатором А.Аваков был председателем наблюдательного совета этой компании. Руководители общества подозреваются в земельных махинациях. Некоторые из руководителей, в частности, экс-председатель правления АО «Инвестор» Андрей Перееденко, задержан и находится под следствием. Заместитель председателя наблюдательного совета АО Геннадий Гаевой объявленн в розыск.

31 октября в Харькове покончил жизнь самоубийством А.Мотылевский - один из бывших руководителей компании «Инвестор».

В тот же день начальник следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области З.Галаван сообщил, что А.Мотылевский оставил пять предсмертных записок, в одной из которых вспоминается А.Аваков.

По факту гибели А.Мотылевского возбуждено уголовное дело по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).