Политолог предсказал будущего спикера ВР

Об этом он сказал во время «круглого стола», отвечая на вопрос УНИАН о будущем руководстве парламента.

По его словам, «в сегодняшней сверхсложной ситуации Януковичу нужен на 100% свой человек на этом посту (речь идет о должности председателя ВР – УНИАН)».

Он прибавил, что теоретически на должности председателя ВР «мог бы быть Лавринович с большой вероятностью, поскольку он опытный человек, но он не донецкий, у него руховский бек-граунд». Он прогнозирует, что на должности заместителя будет представитель КПУ и скорее всего «вездесущий Мартынюк».

М.Погребинский отметил, что среди заместителей может быть представитель «так сказать независимых, который мог бы обеспечить поддержку, в случае необходимости».

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Он не исключает, что таким представителем может стать Петр Порошенко, «если Порошенко согласится не на первое место, а у него амбиции большие». По мнению политолога, возглавить парламент может «Клюев или Ефремов».

Отвечая на вопрос по поводу того, что на эту должность прогнозируют кандидатуру депутата из фракции Партии регионов Леонида Кожару, М.Погребинский сказал, что он скорее претендует на должность министра иностранных дел Украины.