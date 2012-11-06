ВР передумала: спикера будут избирать открытым голосованием

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» проголосовали 247 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале. «За» голосовали 189 депутатов из фракции Партии регионов, 2 - от НУ-НС, 25 - от КПУ, 19 - от Народной партии и 12 внефракционных.

Закон также предусматривает, что решение ВР об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава парламента.

ВР этим документом также регулирует вопрос созыва первой сессии парламента нового созыва. В частности, предусматривается, что в состав подготовительной депутатской группы делегируются политическими партиями по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных в общегосударственном округе. При этом эти кандидатуры должны быть поданы не позднее чем через 5 дней после официального обнародования результатов выборов. Кроме того, в состав подготовительной группы должны войти по одному представителю от 15 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах. Предусматривается, что временный президиум ВР должен состоять из 6 народных депутатов. Члены временного президиума должны поочередно вести заседание. Закон также предусматривает, что во фракции, сформированные политическими силами, могут входить депутаты, которые были на выборах самовыдвиженцами.

Также законом предусмотрено, что количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии.

Законом также определено рассмотрение вопросов на первой сессии ВР нового созыва. В частности, сначала формируется Временный президиум, ВР, фракции и группы, потом заслушивается доклад спикера предыдущего созыва относительно состояния законодательной работы в парламенте. После этого предусмотрено формирование счетной комиссии, избрание председателя ВР и всего президиума, а после этого - заслушивание внеочередного послания Президента к новому составу ВР.