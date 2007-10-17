Катеринчук станет продюсером фильма в ”настоящем Голливуде”

Один из лидеров блока "Наша Украина - "Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК подтвердил свое намерение выступить исполнительным продюсером художественной киноленты о событиях Помаранчевой революции в Украине, которую будет создавать совместно с американской кинокомпанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА.

Как информирует пресс-служба, команда опытных голливудских и международных специалистов в отрасли кино выразила желание рассказать правдивую историю о совместных усилиях украинцев и международного сообщества, которые стали фундаментом утверждения демократии в Украине.

«Настоящий Голливуд должен рассказать настоящую историю событий Помаранчевой революции, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК. - Сейчас мы находимся на этапе подготовки к съемкам, идет поиск актеров на главные роли, в том числе – на роли главных политических участников тех событий, в том числе на роли Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО. Мы уверены, что наша лента будет настоящим голливудским кино, которое будет отвечать абсолютно всем стандартам «фабрики грез».

Кроме того, авторы фильма убеждены, что героизм украинских людей в те дни и недели, которые предшествовали событиям Помаранчевой революции, является вдохновляющей историей для всего мира, идет речь в сообщении. Следовательно они считают, что эта история будет интересной для восприятия на североамериканском и международном кинорынках.

Подготовке к съемкам также будет предшествовать создание группы политических консультантов, в которую войдут известные украинские политики, сообщает пресс-служба Н.КАТЕРИНЧУКА.

Съемки художественного фильма планируется начать в январе 2008 года в Софии и Киеве.