У Януковича обеспокоены единодушным голосованием в тюрьмах

Представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко обращает внимание на вопрос прозрачности голосования на спец участках, где зафиксирована аномальная явка и безоговорочная поддержка Партии регионов. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«У меня лично возникают вопросы к участкам, где человек не может свободно высказать свою точку зрения, где она является зависимой, где нет наблюдателей и где очень и очень одностайное голосование. Эта проблема возникла не на этих выборах, она существует на протяжении этой истории Украины», - заявил Мирошниченко.

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«Мы все должны бороться, все политики, все заинтересованные стороны через перекрестный контроль, должны выявлять такие факты. Недаром Президент обратился к Генеральному прокурору с тем, чтобы он в кратчайшие сроки дал оценку правовую тем действиям, которые происходят в округах, по другим местам, в том числе и спецучастках, там где есть аномальные явления, которые ставят под сомнение голосования на таких участках» , - добавил он.