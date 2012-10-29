В Качановской колонии - триумф Партии регионов

В Качановской исправительной колонии на избирательном участке, по спискам которого голосовала экс-премьер Юлия Тимошенко, за политическую партию Объединенная оппозиция «Батькивщина» отдали свои голоса 24 избирателя, 886 - поддержали Партию регионов.

Как сообщает официальный сайт ЦИК, из 971 внесенного в списки избирателя в голосовании приняли участие 938.

Другие партии набрали такое количество голосов: 8 - Соцпартия Украины, 4 - «Свобода», 2 - УДАР, 2 - «Зеленые», 2 - Радикальная партия Олега Ляшко, 2 - Партия пенсионеров Украины, 1 - «Зеленая планета», 1 - «Наша Украина».

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко голосовала в Центральной клинической больнице «Укрзализницы», где с мая проходит курс лечения. 28 октября в палату для нее была доставлена урна для голосования. Осужденная голосовала в присутствии наблюдателей от ОБСЕ.