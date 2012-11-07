Коммунисты требуют запретить «Свободу»

Как передает корреспондент УНИАН, в резолюции, одобренной участниками акции, в которой приняли участие около тысячи человек, содержится обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины с требованием прекратить сотрудничество с МВФ.

Сторонники коммунистической идеологии также требуют запретить "неонацистские политические партии и организации: «Свобода», «Тризуб», «УНА-УНСО» и др".

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Выдвигаются требования немедленно отменить Пенсионную реформу, ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, провести национализацию стратегических предприятий и вступить в Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью, Казахстаном.

Принятая участниками митинга резолюция также содержит требование о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги до уровня не выше 10% дохода семьи.