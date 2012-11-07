Коммунисты не пошли маршем из-за «возможных провокаций националистов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров Компартии Георгий Буйко.

Он подтвердил, что ранее КПУ планировала пройти по Крещатику до Европейской площади по случаю очередной годовщины революции. Однако, «в связи со сложившейся ситуацией и возможными провокациями националистических сил, было принято решение провести акцию на Бессарабской площади».

На данный момент на Бессарабской площади собрались около 500 сторонников КПУ. Они держат красные флаги, возле памятника Ленину сторонники Компартии развернули транспарант с надписью «Вернем страну народу». На площади установлена небольшая сцена, где планируются выступления лидеров и активистов партии. На площади находится большое количество сотрудников милиции. При этом, на участке улицы Крещатик, прилегающей к Бессарабской площади, собралось большое количество молодых людей без каких-либо идентификационных знаков, руководители которых строят их в колонны в сторону Майдана Независимости.

Как сообщал УНИАН, партия ВО «Свобода» подала заявку на проведение в 9.00 на Майдане Незалежности акции чествования памяти жертв коммунистического режима.

Вместе с тем, сторонники КПУ в 10.00 планируют собраться на Бессарабской площади по случаю очередной годовщины октябрьского переворота. После возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину они намеревались отправиться маршем по Крещатику через Майдан Незалежности к Европейской площади.

27 октября Окружной административный суд Киева запретил до 12 ноября проводить любые массовые мероприятия в центре столицы.