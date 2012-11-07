Янукович поручил Пшонке проанализировать нарушения на выборах

Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке проанализировать факты нарушений законодательства во время избирательного процесса в одномандатных округах.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом идет речь в поручении главы государства.

По результатам проведенного анализа Генеральная прокуратура должна принять меры реагирования в соответствии с законодательством.

О проведенной работе генеральный прокурор должен доложить Президенту до 12 ноября.

Как сообщал УНИАН, оппозиция неоднократно призывала Президента обратить внимание на нарушение законов и фальсификации в ряде округов на парламентских выборах 28 октября и во время подсчета голосов.

5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.