Янукович поручил Пшонке проанализировать нарушения на выборах
Янукович поручил генпрокурору проанализировать факты нарушений на выборах в одномандатных округах.
Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке проанализировать факты нарушений законодательства во время избирательного процесса в одномандатных округах.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом идет речь в поручении главы государства.
По результатам проведенного анализа Генеральная прокуратура должна принять меры реагирования в соответствии с законодательством.
О проведенной работе генеральный прокурор должен доложить Президенту до 12 ноября.
Как сообщал УНИАН, оппозиция неоднократно призывала Президента обратить внимание на нарушение законов и фальсификации в ряде округов на парламентских выборах 28 октября и во время подсчета голосов.
5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.
6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.