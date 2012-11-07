Магера говорит, что проводить перевыборы по всей Украине нет оснований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил сегодня журналистам в ЦИК.

"Нужно с уважением относиться к заявлениям политиков, но, со своей стороны, скажу: по абсолютному большинству одномандатных округов нет оснований проводить повторные выборы. Конечно, в нашей стране есть такие уважаемые институты, как Конституционный суд, Верховная Рада Украины, которые могут принять решения, и их решения будут обязательны для исполнения", - сказал А.Магера.

По его мнению, повторные выборы должны состояться лишь в проблемных округах. "Таких округов на данный момент пять. Относительно них нужно работать и дальше думать, каким образом гарантировать избирательные права гражданам", - отметил он.

При этом, по словам А.Магеры, результаты голосования по партийным спискам во всех проблемных округах будут учтены Центральной избирательной комиссией во время установления результатов выборов в общегосударственном многомандатном округе. "Результаты голосования по партийным спискам совпадают в этих округах. Там нет сомнений. Сомнения касаются лишь мажоритарщиков", - отметил заместитель председателя ЦИК.

Член ЦИК Михаил Охендовский заявил, что ЦИК не будет устанавливать результаты выборов в 5 проблемных округах.

"Приняв свое постановление, ЦИК уже четко заняла позицию, что протоколы по этим округам подписываться не будут. Результаты выборов в 5 округах устанавливаться не будут. Результаты будут установлены в 220 округах из 225", - отметил Охендовский.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223, и обратиться к Верховной Раде Украины относительно принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах", - говорится в решении ЦИК.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197 и 223.