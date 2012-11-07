8 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ВЫБОРЫ-2012: КТО ПОБЕДИЛ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Доказали ли выборы-2012 наличие политической конкуренции в Украине?

2. Каким будет парламентское большинство Верховной Рады Украины VII созыва?

3. Удастся ли партии власти создать конституционное большинство в парламенте?

4. Есть ли у оппозиции шанс создать в ВР свое большинство?

5. Удастся ли власти расколоть оппозицию?

Участники круглого стола:

1. ЛЕСЯ ОРОБЕЦ – народный депутат Украины («Фронт змин»)

2. СЕРГЕЙ ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ)

3. ИРИНА ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины («Наша Украина»)

4. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода»

5. Народный депутат Украины (Партия регионов)

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

ВНИМАНИЕ, АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА ИЗМЕНИЛСЯ!

НОВЫЙ АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б