В Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы-2012: Кто победил?»
8 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ВЫБОРЫ-2012: КТО ПОБЕДИЛ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Доказали ли выборы-2012 наличие политической конкуренции в Украине?
2. Каким будет парламентское большинство Верховной Рады Украины VII созыва?
3. Удастся ли партии власти создать конституционное большинство в парламенте?
4. Есть ли у оппозиции шанс создать в ВР свое большинство?
5. Удастся ли власти расколоть оппозицию?
Участники круглого стола:
1. ЛЕСЯ ОРОБЕЦ – народный депутат Украины («Фронт змин»)
2. СЕРГЕЙ ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ)
3. ИРИНА ГЕРАЩЕНКО – народный депутат Украины («Наша Украина»)
4. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – член политсовета ВО «Свобода»
5. Народный депутат Украины (Партия регионов)
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