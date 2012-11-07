Между Украиной и Россией закопали первый пограничный столб

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии установки первого пограничного знака статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин отметил, что первый пограничный знак на государственной границе Украины и России устанавливается в соответствии с решением пятого заседания Российско-Украинской Межгосударственной комиссии.

«Первый пограничный знак знаменует, по сути, начало демаркации границы между современной Россией и современной Украиной», - подчеркнул он.

По словам Г.Карасина, соответствующим службам в будущем необходимо еще многое сделать, поскольку при демаркации нужно учесть интересы местного населения, чтобы эта граница стала границей дружбы и тесного сотрудничества, чтобы она не разделяла, а объединяла оба государства.

Г.Карасин выразил убеждение, что демаркация украинско-российской границы позволит укрепить взаимодействие пограничных, таможенных и других служб.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко отметил, что установка первого пограничного знака на украинско-российской границе стала возможной благодаря непосредственным договоренностям между президентами Украины и России.

«Сегодняшняя церемония была бы невозможна без проявленной лидерами наших государств воли, умения и желания выполнять свои обязательства. Это является четким свидетельством достигнутого высокого уровня взаимного доверия, дружбы и партнерства между нашими государствами», - сказал Р.Демченко.