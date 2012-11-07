У оппозиции под ЦИК возникла «туалетная» проблема

Об этом говорится в заявлении "Батькивщины", сообщает «Украинская правда».

"Никогда не думали, что придется обращаться к вам по такому поводу. Власти и представители милиции не дают установить биотуалеты на площади, где уже третьи сутки продолжается бессрочный митинг граждан с протестом против фальсификаций результатов выборов", - говорится в обращении пресс-службы объединенной оппозиции.

"Понимаете, люди, которые собрались под Центральной избирательной комиссией, не могут себе позволить бегать в ближайшие подземные переходы, как это делают сотрудники" Беркута ", - подчеркнули в" Батькивщине ".