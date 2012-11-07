В МВД отрицают силовое противостояние между «Беркутом» и людьми в Каневе

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

Как заявили в министерстве, работники милиции обеспечили беспрепятственный вывоз из этой ОИК избирательных протоколов по результатам голосования по партийным спискам в Центральную избирательную комиссию.

В частности, в МВД отмечают, что 6 ноября около 22.00 в Каневский городской отдел УМВД обратился председатель окружной избирательной комиссии № 197 в городе Канев, который заявил о том, что «группа лиц во главе с народным депутатом Украины Шевченко А.В. препятствуют работе избирательной комиссии». Для обеспечения общественного порядка к помещению окружной избирательной комиссии были направлены сотрудники спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении.

7 ноября около 5 часов утра сотрудники спецподразделения „Беркут” создали „живой коридор” и дали возможность председателю ОИК № 197 вместе с двумя членами комиссии беспрепятственно зайти в помещение комиссии и забрать протоколы комиссии с результатами голосования по партийным спискам, чтобы отвезти их в ЦИК, информировали в МВД, подчеркнув, что силового противостояния между сотрудниками спецподразделения „Беркут” и гражданами не было. За помощью к врачам никто из присутствующих не обращался, говорится в сообщении.

Позже, по данным МВД, во время возвращения работников спецподразделения «Беркут» в Каневский горотдел на служебном автобусе «Богдан», их обогнал автомобиль «Тойота Прадо», водитель которого начал препятствовать движению автобуса и в дальнейшем совершил с ним столкновение. По факту дорожно-транспортного происшествия составлен административный протокол. В результате ДТП пострадавших нет.

Около 6 часов утра 30 человек во главе с народным депутатом Андреем Шевченко и кандидатом в народные депутаты Леонидом Даценко, недовольные действиями работников милиции, прибыли к помещению Каневского ГО УМВД в Черкасской области и на данное время проводят пикетирование, отметили в МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, депутат из фракции «БЮТ-Батьивщина» А.Шевченко заявил, что бойцы «Беркута» похитили протоколы и печать из ОИК №197.

«Около 5 часов утра в здание окружкома ворвались работники спецподразделения «Беркут», а председатель комиссии Максим Онищенко незаконно открыл сейф, в котором хранилась документация», - сказал он.

«На выходе из здания «Беркут» просто разбрасывал людей. Они вместе с председателем комиссии и документами заскочили в автобус и уехали в Киев сдавать их в ЦИК», - утверждает А.Шевченко.

По его словам, такие действия абсолютно незаконны.

«Во-первых, окружком №197 не завершал свою работу. Они не утверждали никаких документов на этом округе и понятно, что комиссия не может подавать их в Киев», - подчеркнул народный депутат.

«Во-вторых, четко определенный законом порядок транспортировки избирательной документации, который вызывающе нарушили», - сказал он.

Справка УНИАН. В округе №197 с центром в городе Канев Черкасской области, по данным сайта ЦИК, победил самовыдвиженец, народный депутат Б.Губский. Альтернативный подсчет голосов Объединенной оппозиции засвидетельствовал победу выдвиженца ВО "Батькивщина" Леонида Даценко.

5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197, 223. 6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.