Чорновил: Если бы акцию под ЦИК собирали Тимошенко или Луценко, вышло бы тысяч 100

10:39, 07 ноября 2012
Политика
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Нынешние лидеры оппозиции не способны организовать многотысячную акцию протеста, а если бы на акцию под зданием ЦИК организовывали Юлия Тимошенко или Луценко на улицу вышло бы по меньшей мере 100 тысяч человек.

Чорновил говорит, что главное теперь не потерять тех, кто еще готов выходить

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат Тарас Чорновил.

«Люди сегодня требуют реальной пассионарности лидеров, они хотят их видеть перед собой, они хотят видеть, что лидеры договорились, что лидеры хотят бороться и готовы сами чем-то жертвовать и страдать. А когда лидеры приходят и говорят: ну мы тут вас призываем остаться, а нам нужно до завтрашнего тяжелого дня готовиться, у нас переговоры будут, нам надо поужинать, нам нужно хорошо выспаться, а тут оставайтесь под дождем, еще и кроме всего прочего без палаток - люди так стоять уже не будут, 2004 год прошел », - заявил Чорновил.

«Если бы сегодня там были Тимошенко или Луценко, я думаю, что там бы было 100 тысяч. Сегодня в этих лидеров не выйдут люди на площадь. Поэтому надо использовать максимально юридическую практику, и, по крайней мере не потерять тех сторонников, которые еще выходят »,-считает политик.

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