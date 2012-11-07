Чорновил: Если бы акцию под ЦИК собирали Тимошенко или Луценко, вышло бы тысяч 100

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат Тарас Чорновил.

«Люди сегодня требуют реальной пассионарности лидеров, они хотят их видеть перед собой, они хотят видеть, что лидеры договорились, что лидеры хотят бороться и готовы сами чем-то жертвовать и страдать. А когда лидеры приходят и говорят: ну мы тут вас призываем остаться, а нам нужно до завтрашнего тяжелого дня готовиться, у нас переговоры будут, нам надо поужинать, нам нужно хорошо выспаться, а тут оставайтесь под дождем, еще и кроме всего прочего без палаток - люди так стоять уже не будут, 2004 год прошел », - заявил Чорновил.

«Если бы сегодня там были Тимошенко или Луценко, я думаю, что там бы было 100 тысяч. Сегодня в этих лидеров не выйдут люди на площадь. Поэтому надо использовать максимально юридическую практику, и, по крайней мере не потерять тех сторонников, которые еще выходят »,-считает политик.