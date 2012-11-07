Для главы КГГА результаты выборов в Киеве стали неожиданными

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, чем, по его мнению, можно объяснить, почему в столице победила оппозиция.

«Я еще думаю над тем, как это объяснить. Я думаю, что были ошибки. Прежде всего, по-видимому, в работе и местных властей, возможно, и в целом в государстве. Но это нужно обдумать и понять. Потому что эти результаты лично для меня неожиданные. Потому что мы все же очень много работали, и работали вместе с правительством. И много проектов, о которых даже и не мечтали когда-то и киевляне, и в администрации у нас, мы реализовали. И много еще у нас на выходе проектов, которые сейчас в процессе. Поэтому не знаю. Я еще над этим думаю. И хочу найти верный ответ, чтобы иметь убедительные аргументы на будущих местных выборах», - сказал А.Попов.

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На вопрос, были ли честными выборы в Киеве, председатель КГГА ответил: «Точно могу сказать, что городские власти обеспечили проведение этих выборов согласно действующему законодательству».

Вместе с тем он добавил, что результат говорит о том, что выборы были демократическими в столице.

«Если бы все провластные кандидаты выиграли, тогда бы можно было как-то дискутировать: честно - не честно, злоупотребляли - не злоупотребляли. А если победила оппозиция, то понятно, что это были демократические выборы. Просто по-иному: был бы иной результат», - отметил А.Попов.