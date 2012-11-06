Оппозиция подала в суд на ЦИК

Оппозиция обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об объявлении перевыборов на 5 мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на митинге у здания ЦИК глава совета Объединенной оппозиции "Батькивщина", народный депутат Арсений Яценюк.

"Мы сегодня подали в суд на ЦИК с требованием отменить решение об объявлении перевыборов, посчитать бюллетени на округах, где победили наши кандидаты, и признать победу оппозиционных кандидатов", - сказал А.Яценюк.

Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины, как и ЦИК, не приняла решение о перевыборах, а переадресовала его обратно на ЦИК. "Ни ЦИК, ни Верховная Рада не приняли законного решения о проведении перевыборов. Такого решения не существует", - заявил А.Яценюк.

Он считает, что если ЦИК не разрешит ситуацию с выборами в проблемных мажоритарных округах, новая Верховная Рада не может быть признанной легитимной в целом.

В пресс-службе ВАСУ сообщили, что у них нет информации о поступлении данного иска.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, Верховная Рада Украины рекомендовала Центральной избирательной комиссии назначить повторные выборы в 5 одномандатных округах.

Согласно принятому постановлению, Верховная Рада рекомендовала Центризбиркому назначить в соответствии с законом о выборах народных депутатов повторные выборы в одномандатных округах № 94, 132, 194, 197 и 223.