Член ЦИК говорит, что для повторных выборов нужно изменить закон

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет о необходимости законодательного урегулирования порядка проведения повторных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сказал журналистам, комментируя решение Верховной Рады о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов фальсификаций на выборах, а также о рекомендации определить дату проведения повторных выборов в проблемных округах.

"Очередные и внеочередные выборы назначает исключительно Верховная Рада, а вот повторные выборы – это предмет полномочий Центральной избирательной комиссии", - сказал А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК считает, что сегодняшние решения Верховной Рады являются противоречивыми.

"В одном из пунктов постановления о создании ВСК содержится рекомендация Центральной избирательной комиссии принять дополнительные меры по установлению результатов выборов, в том числе в так называемых проблемных избирательных округах. Во втором постановлении - другая формулировка. Там говорится о рекомендации Центральной избирательной комиссии назначить повторные выборы", - пояснил он.

При этом А.Магера отметил, что ЦИК в своих действиях руководствуется нормами закона, а не подзаконных актов, которыми являются постановления парламента.

"Необходимо законодательное урегулирование вопроса. Речь идет о том, что имели бы место изменения к действующему закону о выборах народных депутатов. В частности, расширение оснований для назначения повторных выборов или путем принятия, скажем, ad-hoc, то есть одноразового, именно для этого случая, отдельного законодательного акта, который бы урегулировал основания, порядок проведения повторных выборов, другие процедурные, организационные вопросы проведения таких выборов. Этого нет", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

В то же время, по его словам, до 12 ноября, то есть до дня завершения сроков объявления официальных результатов выборов, ЦИК должна принять решение по этому вопросу.

"Если закона не будет до 12 ноября, то мы будем исходить из действующего законодательного регулирования и относительно оснований назначения повторных выборов, и по установлению результатов выборов, каким образом Центральная избирательная комиссия будет выходить из этой ситуации. Мы имеем протоколы по многим одномандатным округам, протоколы из участковых избирательных комиссий, будем их внимательно анализировать, будем изучать другие материалы, будем анализировать решение судов, и в совокупности будем делать какой-то общий вывод о этому вопросу", - подчеркнул А.Магера.