Литвин закрыл заседание ВР и попросил нардепов прибраться

Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения о внесении изменений в календарный план заседаний проголосовали 265 народных депутатов из 306, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно изменениям, 7-9 ноября вместо пленарных заседаний народные депутаты будут работать во фракциях и комитетах.

На будущей неделе будет проходить работа в округах. Соберутся опять депутаты 19 ноября на согласительный совет, а 20 ноября состоится пленарное заседание парламента.

Председатель ВР Владимир Литвин попросил депутатов заняться "наведением порядка в тех кабинетах, где они работают", поскольку каденция парламента подходит к завершению.