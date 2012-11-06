Литвин закрыл заседание ВР и попросил нардепов прибраться
Вечернее пленарное заседание Верховной Рады закрыто.
Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится 20 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения о внесении изменений в календарный план заседаний проголосовали 265 народных депутатов из 306, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно изменениям, 7-9 ноября вместо пленарных заседаний народные депутаты будут работать во фракциях и комитетах.
На будущей неделе будет проходить работа в округах. Соберутся опять депутаты 19 ноября на согласительный совет, а 20 ноября состоится пленарное заседание парламента.
Председатель ВР Владимир Литвин попросил депутатов заняться "наведением порядка в тех кабинетах, где они работают", поскольку каденция парламента подходит к завершению.