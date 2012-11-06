Порошенко не видит радикализации в успехе Свободы и КПУ
09:53, 06 ноября 2012Политика
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Министр экономического развития Петр Порошенко считает, что украинский народ не верит в радикализацию и перед Украиной стоят куда более важные вопросы: политический кризис, экономический кризис, нестабильность гривни.
Порошенко говорит, что не видит никакой радикализации
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Я лично не вижу сегодня никаких угроз радикализации общества в поствыборный период. То, что сегодня набрала, абсолютно заслуженно, большое количество голосов "Свобода" - я не вижу в этом никакой радикализации. Так же, как и большие проценты, которые набрала Компартия" , - отметил он.
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По мнению министра, сегодня Украине следует решить гораздо более важные вопросы, стоящие перед ней.
"Сегодня Украина угрожают большие опасности в виде политического кризиса, экономического кризиса, конкретного обеднения украинского народа, угрозы стабильности национальной денежной единицы", - сказал Порошенко.
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