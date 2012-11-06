Митингующие под ЦИК отбили еще одно нападение милиции
01:44, 06 ноября 2012Политика
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Силовики попытались демонтировать палатки объединенной оппозиции "Батькивщина", установленные возле Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Фронт перемен".
"Присутствующим на площади гражданам и народным депутатам от оппозиции удалось остановить демонтаж палаток", - уточнили в партии.
"Сейчас на площади возле ЦИК находятся несколько сотен граждан. Среди них, в частности, народные депутаты Вячеслав Кириленко, Андрей Кожемякин, Роман Забзалюк, Александр Черноволенко", - цитирует Украинская правда.
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Как известно, лидеры оппозиции в понедельник вечером заявили, что митинг продолжится во вторник в 11 часов, а на ночь под ЦИК останется группа активистов.
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